Yeni Malatyaspor’da yapılacak olan seçimli kongrede başkan adayı olan Ahmet Özköse açıklamalarda bulundu.Trendyol 1. Lig’de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor’da 13 Ekim Pazar günü seçimli kongre yapılacak. Kongrede kötü gidişe dur demek için başkan adayı olduğunu belirten Ahmet Özköse, mevcut başkan Adil Gevrek’in yönetim tarzını sert bir şekilde eleştirdi.Özköse, yaklaşık bir yıldır kulüp yönetiminde yer aldığını ancak bu süre zarfında yönetimin kurumsallıktan uzak, Adil Gevrek’in tek başına aldığı kararlarla idare edildiğini söyledi. Özköse, “Eğer bizim fikirlerimize değer verilmeyecekse bu yönetimde yer almamızın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.Ayrıca Gevrek’in kendisine yönelik olumsuz tavrını da dile getiren Özköse, buna rağmen Yeni Malatyaspor’un çıkarlarını savunmak için Başkan Gevrek’i mahkemeye verdiğini açıkladı.Kulübün yapısında köklü değişiklikler yapılması gerektiğini savunan Ahmet Özköse, “Yeni Malatyaspor’un kötü yönetildiği zaman herkesin hesap sorabileceği bir hale gelmesi gerekiyor. Adil Gevrek başkanın beni hedef alması hiç önemli değil. Çünkü ben bu görevde tüm Malatyalılar adına oturuyorum. Elbette ki Malatyalıların hakkını koruyup savunacağım. Bu yüzden hesap vermekten kaçan Başkan Adil Gevrek’i yönetimde olmama rağmen mahkemeye verdim, savcılığa suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.Yeni Malatyaspor başkan adayı Ahmet Özköse, "Artık Yeni Malatyaspor’un kulüp yapısının, tüzük yapısının, yönetim yapısının ve delege yapısının değişme zamanı gelmiştir. Kulüp kötü yönetildiği zaman tüm Malatyalıların hesap sorabileceği hale gelmelidir. Ben seçimi kazansam da kazanmasam da bu şehrin taraftarlarının hakkını her platformda savunacağım. Cebindeki okul harçlığını şehrinin takımını izlemek için bilet alıp gelen tüm öğrenci kardeşlerimizin, sofrasından fedakarlık yapıp Yeni Malatyaspor’a destek vermeye gelen emekli büyüklerimin, şehrin yükünü kaldıran esnaflarımızın ve gece gündüz kar kış demeden takımlarının arkasında koşan cefakar Yeni Malatyaspor taraftarlarının tabi ki hakkını sonuna kadar koruyacağıma söz veriyorum" şeklinde konuştu.13 Ekim Pazar günü yapılacak kongreye tüm Malatyalıları davet eden Özköse, “Kongrede kazansam da kazanmasam da bu şehrin taraftarlarının haklarını her platformda savunmaya devam edeceğim” diye konuştu.Yeni Malatyaspor seçimli kongresi, 13 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.