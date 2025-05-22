AK Partili belediye başkanlarının "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programları çerçevesinde halkla buluşmaları devam ediyor.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programımız kapsamında Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Halil Ergün ve AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Ferit Yıldız kardeşlerim ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, " Bu anlamlı buluşmada, vatandaşlarımızın sorularını dinledik, taleplerini not aldık, sorunlarını ve beklentilerini doğrudan kendilerinden öğrenme fırsatı bulduk. Hemşehrilerimizin görüşleri bizim için her zaman yol gösterici olmuş, hizmet anlayışımızın temelini oluşturmuştur. Şeffaf yönetim anlayışıyla, halkımızla yüz yüze iletişim kurmak, yerel yönetim çalışmalarımızı doğrudan anlatmak ve vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimlerle daha güçlü adımlar atmak bizim için son derece kıymetli. Katılımları ve içten katkılarıyla programımıza değer katan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.