Muş’un Varto Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Varto Müftülüğü koordinasyonunda Kur’an kurslarına devam eden öğrenciler için “Futbol Turnuvası” düzenlendi.Varto’da yaz Kur’an kurslarına devam eden 6-13 yaş grubundaki öğrenciler için düzenlenen turnuva, Varto Gençlik Merkezi halı sahasında yapıldı. Varto Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş ile Varto Müftüsü Fatih Arslan’ın vuruşu ile başlayan maç, Hacı Kaya Özer Camii Kursu öğrencileri ile Yeni Merkez Camii Kursu öğrencileri arasında oynandı. Hacı Kaya Özer Camii Kursu öğrencilerinin 7-4 üstünlüğüyle biten maçın ardından bir açıklama yapan Varto Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş, “Öğrencilerimiz arasında yapılan maç bayağı çekişmeli geçti. Bundan sonra da öğrencilerimiz sosyal faaliyetlerine merkezimizde sürdürecekler” dedi.Müftü Fatih Arslan ise yaz Kur’an kursu etkinlikleri çerçevesinde birinci futbol maçını tamamladıklarını belirterek, “Hacı Kaya Özer Camii Kursu öğrencileri ile Yeni Merkez Camii Kursu öğrencileri arasındaki maç, Hacı Kaya Özer Camii öğrencilerimizin 7-4 üstünlüğüyle tamamlandı” ifadelerini kullandı.Turnuvaya katılan kurs öğrencileri ise yapılan etkinliklerin kendileri için iyi geldiğini ve bundan sonra da yapılacak olan tüm sportif etkinliklere katılacaklarını dile getirdiler.