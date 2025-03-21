Muş’un Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen futbol kursu, uzman antrenörler eşliğinde aralıksız devam ediyor.İlçedeki futbol sahasında gerçekleştirilen kurs, genç sporcuların büyük ilgisini çekiyor. Temel futbol eğitiminin yanı sıra taktik ve teknik çalışmaların da yapıldığı antrenmanlarda, sporcular hem bireysel becerilerini geliştiriyor hem de takım oyununu öğreniyor.Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, futbol kursunun bölgedeki gençleri spora teşvik etmek ve altyapıdan yetenekli sporcular yetiştirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Kursun ilerleyen dönemlerde daha fazla katılımcıyla devam edeceği ifade eden Müdür Taşdemir, gençlerin spora olan ilgisini artmayı hedeflediklerini vurguladı.