Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek olan Genç Bayanlar Voleybol Bölge Şampiyonası başlıyor.Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan genç bayanlar müsabakaları Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde başlıyor. Turnuvada Van Büyükşehir Belediye Spor’un yanı sıra Hakkâri Sportif Faaliyetler, Siirt Gençlik Spor Kulübü ve Şırnak Silopi Faaliyetler Spor Kulübü şampiyonluk için parkede yerini alacak.18-20 Nisan tarihlerinde Van İpekyolu Spor Salonunda oynanacak mücadelelerin ilk gününde Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Şırnak Silopi Faaliyetler Spor Kulübünü ağırlarken, Hakkâri Sportif Faaliyetler Spor Kulübü ise Siirt Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşacak.