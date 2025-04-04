Van Büyükşehir Belediyespor’un dünya şampiyonu judokası Işıl Sinem Aydın, 5-6 Nisan tarihinde Çekya’da yapılacak olan Avrupa Kupası Şampiyonasında ay yıldızlı formayla Türkiye’yi temsil edecek.7 Aralık 2024 tarihinde Moğolistan’da düzenlenen 2024 Dünya Kuraş Şampiyonasında gençler kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor’un milli sporcu Işıl Sinem Aydın, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Bu başarısının ardından milli takımda Türkiye’yi ve Van’ı birçok farklı organizasyonda gururla temsil eden Işıl Sinem Aydın, son olarak Avrupa şampiyonası hazırlıklarını da tamamladı. 5-6 Nisan tarihlerinde Çekya’da yapılacak olan Avrupa Kupası Şampiyonasında 63 kilogramda ay yıldızlı formayı terletecek olan Işıl Sinem Aydın, dünya şampiyonluğunun yanında bir Avrupa başarısına daha imza atmayı hedefliyor.Sporcunun Van için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Sevinç, dünya şampiyonu sporcularının başarısı için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın her daim desteklerinin olduğunu vurguladı. Sporcularına başarı dileklerinde bulunan Başkan Sevinç, Van’ın evladının başarısının tüm kentin başarısı olduğunu sözlerine ekledi.