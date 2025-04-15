Van’ın Muradiye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.Muradiye Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.Y. isimli şahıs polis ekiplerimizce yakalanarak Erciş Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmiştir. Emeği geçen kahraman polis teşkilatımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.