Atatürk Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda bir önemli adımı daha hayata geçirdi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile iş birliği içinde düzenlenen ve "21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Tarihçiliği: Güncel Meseleler ve Çözüm Önerileri" başlıklı çalıştay için Erzurum’a gelen Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun ev sahipliğinde ağırlandı.Ziyaret kapsamında iki üniversite arasında eğitim, sınav hizmetleri ve dijital platformlar alanlarında uzun soluklu iş birliğini öngören bir protokol imzalandı. Protokol ile Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin Kırgızistan Koordinatörlüğünün oluşturulması, merkezi sınavların koordinasyonu, kayıt ve uygulama süreçlerinin Manas Üniversitesi iş birliğinde yürütülmesi hedefleniyor.Protokol, Türk dünyası ile kurulan akademik köprünün güçlenmesine vesile olacakİmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin bölgesel ve küresel ölçekte iş birliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attıklarını belirterek şunları kaydetti:"Bu protokol, Türk dünyasının iki önemli üniversitesi arasında sağlam temellere dayalı, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir akademik köprünün kurulmasını sağlıyor. Bilgi paylaşımı, sınav hizmetleri ve dijital sistemler konularında örnek bir ortaklık hayata geçiriyoruz."Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ise yaptığı değerlendirmede, imzalanan protokolün yalnızca iki üniversiteyi değil, aynı zamanda Türk dünyasında yükseköğretim alanındaki entegrasyonu da güçlendireceğine dikkat çekti. Rektör Ceylan, "Bu iş birliği sayesinde hem Kırgızistan’daki öğrenciler Türk üniversiteleri ile daha kolay temas kurabilecek hem de ortak akademik üretim teşvik edilecektir" dedi.Protokol çerçevesinde Atatürk Üniversitesi, Kırgızistan’daki sınav merkezlerinin organizasyonunu sağlayacak; Manas Üniversitesi ise öğrenci kayıt süreçleri, sınav mekânlarının hazırlanması ve sınav evraklarının güvenli şekilde ulaştırılması gibi alanlarda görev üstlenecek. Beş yıl süreyle geçerli olacak bu iş birliği, karşılıklı mutabakatla yeniden uzatılabilecek.Atatürk Üniversitesi, bu tür uluslararası protokollerle hem eğitim kalitesini hem de Türk yükseköğretiminin sınır ötesi etkinliğini artırmayı sürdürüyor.