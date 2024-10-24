Vanspor FK yönetimi, Van Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır Vanspor Futbol Kulübüne verilen takım otobüsü, personel ve yakıt desteğini kestiğini duyurdu.Vanspor FK yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "Van Büyükşehir Belediyesi’nin, kentimizin tek profesyonel futbol takımı olan Vanspor Futbol Kulübü’ne uzun yıllardır sağladığı otobüs desteği, maalesef kesilmiştir. Vanspor FK yönetimi ile Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cavit Tatar arasında yapılan son görüşmede, kulübümüze verilen takım otobüsü, personel ve yakıt desteğinin sonlandırıldığı ifade edilmiştir. Tatar, bu desteğin Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi konusunda öneride bulunmuş, ancak şoför ve yakıt konusunda herhangi bir sorumluluk almayacaklarını belirtmiştir. Vanspor Futbol Kulübü olarak, taraftarlarımızı ve Van halkını bu karar hakkında bilgilendirir, saygılarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi.