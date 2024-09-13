Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, milli gururumuz olan sporcuları misafir etti.2024 Paris Paralimpik Oyunlarında altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı ve beraberinde Olimpiyat şampiyonları Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’i kabul eden Vali Çiftçi, “Üstün başarılarıyla milletimizin gururu olan ve ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası spor organizasyonlarında dalgalandıran sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum, şampiyonların elde ettiği başarı göğsümüzü kabarttı.” dedi. Ziyarete, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur eşlik ettiBüyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ata sporu güreşte ülkemizi gururla temsil eden, Dünya ve Avrupa Şampiyonluklarıyla büyük zaferler kazandıran Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları’nda judo şampiyonu olan İbrahim Bölükbaşı’nı kabul etti. Başkan Sekmen yaptığı konuşmada, “Kıymetli sporcularımız başarılarıyla sadece minderde değil, milletimizin gönlünde de taht kurmuşlardır. Azim, inanç ve kararlılıkla kazanılan bu zaferler, gençlerimize ilham vermekte ve Türk sporunun gücünü tüm dünyaya göstermektedir. Kendilerine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, gelecekteki tüm mücadelelerinde başarılar diliyorum. Sporcularımızın bu azmi ve disiplini, gençlerimize her zaman örnek olacaktır. Allah yollarını açık etsin.” dedi.