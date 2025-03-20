Hakkâri Valisi Ali Çelik; judo/kuraş, güreş, bilek güreşi, wushu kung-fu ve kayak branşlarında Türkiye şampiyonalarında dereceye giren genç sporcularla bir araya geldi.Sporcuların başarılarını kutlayan Vali Çelik, onlarla sohbet ederek branşları ve elde ettikleri dereceler hakkında bilgi aldı. Sporun disiplin ve kararlılık gerektirdiğini vurgulayan Vali Çelik, "Spor yapmak insanı mutlu eden, disipline eden bir şeydir. Kazandığınız bu başarılar ciddi bir irade gerektiriyor. Spora günlük belirli bir zaman ayırmanız gerekiyor ve bunu herkes yapamıyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Hedefiniz olimpiyatlar olmalı. Bu yolda azimle çalışmaya devam etmeniz gerekiyor" dedi.Sporcular ve antrenörler ise kendilerine sağlanan destekten dolayı Vali Çelik’e teşekkür ederek, daha büyük başarılar için çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler.