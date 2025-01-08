Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu 81 ilin valilerinin katılımıyla gerçekleşen ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 2 gün sürecek olan “Valiler Toplantısı”na katıldı.Toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın teşrifleriyle başladı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve Vali Hamza Aydoğdu’nun da katıldığı Valiler Toplantısı’nın birinci gün ilk oturumunda; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ’nın moderatörlüğünde; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 81 ilin valilerine hitap ettiler.Valiler Toplantısı’nın birinci gün ikinci oturumunda; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ’nın moderatörlüğünde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 81 ilin valilerine hitap ettiler.Valiler Toplantısı’nın birinci gün üçüncü oturumunda ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ’nın moderatörlüğünde; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 81 ilin valilerine hitap ettiler.Ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Valiler Buluşması programı düzenlendi.