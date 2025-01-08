Erzincan’da ‘’Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver’’ etkinliği gerçekleştirildi.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Fahrettin Uğur Devlet Hastanesi Acil Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi ve ambulansa yol verilmesi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla ‘’Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver’’ etkinliği gerçekleştirildi.Öte yandan Erzincan-Sivas karayolu üzerinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında bilinç oluşturmak amacıyla araç sürücülerine bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.