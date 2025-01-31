Hakkari Valisi Ali Çelik, Zapspor antrenmanını takip ederek futbolculara destek oldu.Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ile birlikte Zapspor’un zorlu Vangölü FK deplasman maçı öncesinde Merzan Şehir Stadı’ndaki antrenmanını takip ederek futbolculara moral desteği verdi. Vali Çelik, futbolcuların antrenmanını izledikten sonra futbolcular ve kulüp temsilcileri ile bir araya geldi. Vali Çelik, “Potansiyeliniz çok yüksek, bireysel olarak çok yeteneklisiniz. Bunu takım oyununda da göstererek mücadele ettiğiniz müddetçe ben sizi kimsenin yenemeyeceğini düşünüyorum” dedi.Zapsporlu oyunculara duyduğu güveni vurgulayan Vali Çelik, Zapspor’un geçtiğimiz hafta aldığı galibiyet için de futbolcuları tebrik ederek, “Şampiyon olsanız da olmasanız da emeğinizin, alın terinizin hiçbiri zerre kadar kaybolmaz. Emeğinizin korunması için biz de elimizden geleni yaparız. Siz mücadeleden vazgeçmeyin” ifadelerini kullandı.Taraftar grubu da ziyaret esnasında Vali Çelik’e özel tasarım formalarını hediye ederek destekleri için teşekkür etti.Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç ise Vali Ali Çelik’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.