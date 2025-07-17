Elazığ'da 2026 yılı Ocak ayı içerisinde Oto Onarımcılar Esnaf Odası seçimleri gercekleştirilecek.

Yapılacak olan seçimler öncesinde başkan adayları, adaylıklarını açıklamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Elazığ Sanayi Sitesinde oto onarım üzerine esnaflık yapan Vahap Boyraz, bir basın toplantısı gerçekleştirerek Elazığ Oto Onarımcılar Esnaf Oda Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Boyraz'ın açıklamasına sanayi esnafları, yönetim kurulu üyeleri katıldı.

BOYRAZ: GELİN, ELAZIĞ SANAYİSİNİN ALTIN ÇAĞINI BAŞLATALIM

Elazığ sanayisinin kalkınması için gereken çabayı sarf edeceğini ifade eden Boyraz, "Değerli Elazığ Sanayi Sitesi Oto Onarımcılar Odası üyeleri, kıymetli sanayicilerimiz ve şehrimizin değerli paydaşları; Elazığ’ımızın ekonomik kalkınmasında kilit rol oynayan Sanayi Sitemizin, ben ve yönetim üyelerim ile daha güçlü, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefiyle Elazığ Sanayi Sitesi Oto Onarımcılar Oda Başkanlığı adaylığımı büyük bir heyecan ve sorumluluk bilinciyle açıklıyorum. Ben Vahap Boyraz olarak 35 yıla aşkın bir süredir sektördeki derin bilgi birikimim ile Elazığ Sanayi Sitesinin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için kararlıyım. Geçmişten gelen deneyimlerimizle geleceğe ışık tutacak Sanayi Sitemizi bölgesel alanda öne çıkaracak atılımlar yapacağız. Elazığ Sanayi Sitesi Oto Onarımcılar odasını sadece bir temsil kurumu olmaktan öte sanayicimizin yol göstericisi, çözüm ortağı ve güçlü bir destekçisi haline getireceğiz. Her bir üyemizin sesini duyacak, her bir üyemizin ortak aklı ve başarılarına ortak olacağız. Bu kutsal görevde 2026’nın ilk çeyreği yapılması planlanan Oto Onarımcılar Oda Başkanlığı seçiminde siz değerli üyelerimizin desteğiyle Elazığ’ın ekonomik geleceğine yön verecek adımları beraber atacağız. Gelin Elazığ sanayisinin altın çağını başlatalım" ifadelerini kullandı.