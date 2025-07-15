Basın açıklamasında, 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin, milletimizin onurlu duruşu, cesareti ve demokrasiye olan sarsılmaz inancıyla bertaraf edildiği hatırlatılarak, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun ilk andan itibaren darbenin karşısında saf tuttuğu ve demokrasi mücadelesinde ön saflarda yer aldığı vurgulandı.

HAK-İŞ Elazığ İl Başkanı Gökhan Arpa, HAK-İŞ olarak bu anlamlı günde teşkilatlarıyla birlikte meydanlarda olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz, sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletimizin iradesine, birliğine ve geleceğine yönelik bir işgal teşebbüsüdür. Ancak halkımızın destansı direnişiyle bu karanlık gece, aydınlık bir sabaha dönüşmüştür. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor; HAK-İŞ olarak 'Terörsüz Türkiye' idealine kararlılıkla sahip çıkmaya devam ediyoruz.”

Programda ayrıca, darbe girişiminde şehit düşen HAK-İŞ üyeleri Ahmet Özsoy, Ali Karslı, Celalettin İbiş ve Hakan Gülşen de rahmetle yâd edildi. Meydanda toplanan üyeler, “15 Temmuz’u Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız” mesajıyla demokrasiye olan bağlılıklarını bir kez daha ortaya koydu.