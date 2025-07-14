15 Temmuz’un ülkemiz tarihinde unutulmayacak bir dönüm noktası, milletimizin azim ve kararlılığıyla gösterdiği destansı bir direnişin adı olduğunu dile getiren Başkan Alan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“15 Temmuz; milletçe bölünmez bütünlüğümüze kast edilmiş kara bir leke olduğu gibi halkımızın milli iradesi ve onun tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yönelik hain bir saldırının halkımızın imanıyla püskürtülerek milli birlik ve beraberliğimizin yeniden inşa edildiği kutlu bir zaferin yıl dönümüdür. Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi; ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ve milli bir direniş ile hüsrana uğramıştır. 15 Temmuzda Türk milleti; genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmeden sokaklara dökülmüş, geçmişte olduğu gibi bir kez daha bu vatan için tek yürek olmuştur. Ekonomi ve iş hayatını da olumsuz etkileyen ve bu hain darbe girişiminin bastırılmasında dik duruş sergileyen kurumlarımız ve aziz milletimizin kahramanlıklarını unutmayacağız. Millet olarak bundan sonra da nereden gelirse gelsin milli birliğimize yönelik saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz’da olduğu gibi ortadan kaldırarak aydınlık yarınlara ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle vatanı ve ülkenin bağımsızlığı için 15 Temmuz’da şehit olan tüm vatan evlatlarımıza ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum”