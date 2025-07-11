Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAMUSAM), kamu çalışanlarının yaşam koşullarını çok yönlü olarak incelemek amacıyla “İnsani Yaşam Endeksi” adlı yeni bir saha araştırması başlattı. KAMUSAM Başkanı Furkan Ali Çiftçioğlu, bu çalışmanın sadece ekonomik verilerle sınırlı kalmayıp, kamu çalışanlarının yaşam kalitesi, sosyal katılımı, bireysel mutluluğu ve refah düzeyini bütüncül şekilde analiz etmeyi amaçladığını belirtti.

Çiftçioğlu yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının bugüne kadar genellikle “açlık sınırı” ve “yoksulluk sınırı” gibi dar göstergelerle değerlendirildiğini, bu kavramların insan onuruna yakışır bir yaşamı anlatmakta yetersiz kaldığını ifade etti. Bu çerçevede KAMUSAM, “İnsani Yaşam Endeksi” adı altında yeni ve kapsamlı bir ölçüm sistemi geliştirdi.

İnsani Yaşam Endeksi, kamu çalışanlarının gelir durumu, barınma koşulları, ulaşım imkânları, zorunlu harcamaları, çocuklarının eğitim giderleri, kültürel ve sosyal yaşama katılım düzeyleri, kişisel gelişim fırsatları ve tasarruf kapasitesi gibi başlıklarda değerlendirildiği çok boyutlu bir analiz sunuyor. Endeks, kamu çalışanlarının yalnızca geçimini sağlayıp sağlayamadığını değil, aynı zamanda toplumsal hayata katılım düzeyini, kültürel etkinliklere erişimini, kişisel gelişim olanaklarını ve genel yaşam memnuniyetini de dikkate alıyor.

Araştırmanın temelinde yer alan anket, toplam 25 sorudan oluşuyor. Anketin ilk bölümünde katılımcının kamu çalışanı olup olmadığı ve temel demografik bilgileri yer alıyor. Daha sonraki sorularda ise hizmet süresi, cinsiyet, medeni durum, ikamet edilen şehrin büyüklüğü, çocuk sayısı ve eşin çalışma durumu gibi bilgiler alınıyor. Gelir düzeyine ilişkin olarak bireysel net maaş ve toplam hane geliri sorgulanıyor. Barınma koşulları kapsamında ev sahipliği, lojman kullanımı ve kira giderleri; ulaşım başlığında araç sahipliği, yakıt ve bakım giderleri ile toplu taşıma harcamaları değerlendiriliyor. Temel yaşam giderleri arasında market, gıda, temizlik, elektrik, su, doğalgaz, iletişim ve kişisel bakım gibi kalemler bulunuyor. Eğitim harcamaları kısmında çocukların devlet ya da özel okulda okumasına göre yıllık giderler soruluyor. Ayrıca kültür-sanat etkinliklerine katılım, tatil yapma durumu, tasarruf kapasitesi, hediye harcamaları ve acil durumlara ayrılan bütçe gibi alanlara da yer veriliyor.

Bu anket ile kamu çalışanlarının yalnızca mevcut harcama düzeyleri değil, aynı zamanda ideal koşullarda ne kadar harcama yapılmak istendiği de ölçülerek daha gerçekçi bir yaşam profili ortaya konuluyor. Araştırma sonucunda ortaya çıkacak olan İnsani Yaşam Endeksi, gelir-gider dengesi, barınma durumu, ulaşım erişimi, sosyal katılım, tasarruf ve güvence gibi alt başlıklar üzerinden kamu çalışanlarının karşılaştığı zorlukları analiz edilebilir ve karşılaştırılabilir bir yapıda değerlendirmeyi mümkün kılıyor.

KAMUSAM Başkanı Furkan Ali Çiftçioğlu, bu çalışmanın yalnızca kamu çalışanlarının bireysel sorunlarını değil, aynı zamanda toplumsal refahın ve kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliğini ilgilendiren yapısal sorunlara ışık tuttuğunu vurguladı. Kamu çalışanlarının sosyal yaşamdan kopmadan, onurlu ve insanca bir yaşam sürmesinin hem anayasal bir hak hem de sosyal devlet ilkesinin temel gereği olduğunu belirtti. Çiftçioğlu, tüm kamu çalışanlarını ankete katılarak bu çalışmaya katkı sunmaya davet etti. Anket sonuçlarının kamu politikalarının şekillenmesinde önemli bir veri kaynağı olacağına dikkat çekti.

Bu çalışma ile kamu çalışanlarının yaşam standartlarını daha adil, daha gerçekçi ve daha insani bir zeminde tartışmak mümkün hale geliyor. Açlık ve yoksulluk sınırı gibi olumsuz kavramların ötesine geçilerek, pozitif değerler üzerinden yeni bir yaklaşım sunuluyor. Çünkü insanca yaşamak, her kamu çalışanının hakkıdır.