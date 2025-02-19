Erzurum’u Ulusal Alp Disiplini birinci etap yarışmalarında temsil eden sporcular madalya ile döndü.Bursa’da düzenlenen Ulusal Alp Disiplini 1. Etap yarışmalarında Erzurum’u temsil eden, Erzurum Büyükşehir Belediyesi lisanslı sporcuları aynı zamanda U16 milli takım sporcuları Murathan Öner ikinci olarak gümüş madalya, Nazlı Zamur ise üçüncü olarak bronz madalya aldı.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Aynı zamanda bu başarının mimarı olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere ve antrönerlerimize teşekkür ederiz" denildi.