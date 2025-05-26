Elazığ amatörünün lokomotifi Yolspor, U13 Ligi’nde de mutlu sona ulaştı.2024-2025 futbol sezonu U13 ligi 4 takımın katılımıyla tek grupta çift devre lig usulüne göre 6 hafta oynanan müsabakalar sonucunda Elazığ Yolsor takımı şampiyon oldu. Ligin son haftasında oynanan müsabakaların ardından düzenlenen kupa töreninde Federasyon Temsilcisi Öner Tüten kupayı Elazığ Yolspor’a takdim etti.Elazığ ASKF’den yapılan açıklamada; "U13 Liginde şampiyon olan Elazığ Yolspor takımının sporcularını, antrenörlerini ve yöneticilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.