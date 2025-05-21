Ağrı’da 12-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası’nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi sporcuları rüzgar gibi esti, Erzurum’un adını zirveye taşıdı. Şampiyonada 55 kiloda Ahmet Yasir Yılmaz, 90 kiloda Doğukan Demirceylan Türkiye Şampiyonu olarak kürsüde yer aldı. Elde edilen büyük başarıyla birlikte iki sporcu da milli takıma gitmeye hak kazandı.Yapılan açıklamada, ‘Azmin, disiplinin ve inancın meyvesini veren sporcularımızı ve bu başarının mimarlarından antrenörümüz Fırat Aras’ı yürekten tebrik ediyoruz. Erzurum, sporun her branşında iddialı, gençleriyle gururlu, başarıya adanmış bir şehir olmaya devam ediyor.Sporun ve sporcunun yanında durmaya, genç yeteneklere destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu başarı Erzurum’un, bu gurur hepimizin.’ İfadelerine yer verildi.