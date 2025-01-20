Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “TÜGVA Liseler Arası Gençlig Futbol Turnuvası” final maçıyla sona erdi. 23 Aralık’ta başlayan turnuvada, Malatya’daki 16 lise, gruplarda büyük bir rekabetle finale yükselmek için mücadele etti.Turnuvada grup aşamaları, heyecan dolu maçlara sahne oldu. Takımlar, her maçta galip gelerek finale çıkma yolunda kıyasıya yarıştı. Genç sporcuların enerjisi ve sahadaki performansları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.TÜGVA Malatya İl Başkanı Mesut Demir, turnuva boyunca genç sporcuların hem rekabeti hem de dostluğu ön planda tutmalarının, gençlerin sporun birleştirici gücüyle topluma kazandırılmasındaki önemini ortaya koyduğunu belirtti. Demir, “Sorgulayan, araştıran, bilim ve bilgiyle hareket eden bir nesil yetiştiriyoruz. Bu turnuva, gençlerimizin hem yeteneklerini sergilemelerine hem de centilmenlik ruhunu yaşatmalarına imkan sağladı” dedi.Final karşılaşmasında Malatya Spor Lisesi Gümüş Kayısı Takımı, Malatya Spor Lisesi Altın Kayısı Takımını yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Üçüncülük ödülünü ise Şehit Candaş Kaplan Anadolu Lisesi kazandı.Turnuvanın sonunda konuşan TÜGVA Malatya İl Başkanı Mesut Demir "Emeği geçen tüm takımlara ve organizasyon ekibine teşekkür ediyorum ve şampiyon takıma bölge finalinde başarılar diliyorum" diye konuştu.