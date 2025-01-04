Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor’a 4-2 mağlup oldu.Maçtan dakikalar10. dakikada Berk’in ara pasında topla buluşan Babacar, topu kalecinin üzerinden aşırtarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-115. dakikada Avramovski’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine giren Jefferson topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 0-224. dakikada defans arkasına atılan topla buluşan Mert Miraç’ın, kaleci Çağlar tarafından düşürülmesinin ardından hakem Burak Pakkan, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.26. dakikada penaltıda topun başına geçen Mert Miraç’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-260. dakikada Jefferson’un pasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Mukairu plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-379. dakikada Ali’nin pasında Mukairu ceza sahası içinde topla buluştu. Mukaira’nun pasında ise İlhami düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-488. dakikada Mert Miraç’ın pasında topla buluşan Enes savunmayı geçerek sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-4Hakemler: Burak Pakkan, Barış Çiçeksoyu, Yusuf SusuzYeni Malatyaspor: Muhammed Salik, Yiğit, Alperen, Emircan (Kürşat dk. 75), Berat (Eray dk. 71), Atakan, Ferhat, Osman (Ömer dk. 70), Umut, Mert Miraç, Mehmet Emin (Enes dk. 71)Yedekler: Çınar, Erşan, Mehmet Güneş, Kerem, Burak Efe, MetehanTeknik Direktör: Murat UçkunBoluspor: Çağlar Şahin, Işık, Onur Ulaş, Ali, Onur Atasayar (Hakan dk. 46), Oğuz, Berk (Eren dk. 71), Avramovski (Estrela dk. 71), Jefferson (İlhami dk. 76), Mukairu, Babacar (Anıl dk. 83)Yedekler: Kubilay, İshak, Vüsal Isgandarli, Idrissa Camara, HüsamettinTeknik Direktör: Ufuk KahramanGoller: Mert Miraç (dk. 26 pen.), Enes (dk. 88) (Yeni Malatyaspor), Jefferson (dk. 15), Babacar (dk. 10), Mukairu (dk. 60), İlhami (dk. 79) (Boluspor)Sarı kartlar: Umut (Yeni Malatyaspor), Kaan, Çağlar, Berk, İlhami (Boluspor)