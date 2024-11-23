Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Yeni Malatyaspor, 22 ay sonra sahasında çıktığı ilk karşılaşmada İstanbulspor’a 4-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Florian Loshaj’in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe Okan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
39. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Muammer’in vuruşunda defansa çarpan topu önünde bulan Diarra’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
49. dakikada Özcan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Okan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
75. dakikada sağ taraftan gelişen atakta Kerem’in kale önüne yaptığı ortada iyi yükselen Yusuf Ali’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4
90. dakikada Mert Miraç’ın ceza sahası içine girip verdiği pasta topla buluşan Fatih defansı geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4
Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Ferhat Çalar
Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes, Yiğit, Alperen (Enes dk. 69 ), Erşan, Berat (Eray dk. 89), Atakan (Metehan dk. 89), Ferhat, Emircan, Burak Efe Fatih dk. 82), Mert Miraç, Cengizhan (Umut dk. 46)
Yedekler: Çınar Yıldızlı, Ömer Çağrı Ataş, Kerem Altunışık, Osman Katipoğlu, Kürşat Yılmaz Selamoğlu
Teknik Direktör: Devriş Deniz
İstanbulspor: İsa, Okan, Fatih, Özcan, Duhan, Muammer (Dijlan Aydın dk. 70), Kubilay, Diarra (Vefa dk. 56), Florian Loshaj (Kerem dk. 70), Jackson Kenio (Yusuf Ali dk. 46), Emir
Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadir, Michael Ologo, Racine Coly, Ali Yaşar, Modestas Vorobjovas
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Fatih (dk. 90) (Yeni Malatyaspor), Okan (dk. 11, dk. 49), Diarra (dk. 39), Yusuf Ali (dk. 75) (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Ferhat (dk. 81) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Muammer, Fatih (İstanbulspor)