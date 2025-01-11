Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 1-0 yenildi.
Hakemler: Batuhan Kolak, Selahattin Altay, Abdülhamit Söyler
Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Eysseric (Kerim Avcı dk. 90+1), Aleksic, Regattin (Lico dk. 83), Ahmet Emin Engin (Burak Çoban dk. 83), Caner Cavlun, Thuram, Burak Altıparmak, Burak Bekaroğlu, Marcos Silva (Niemann dk. 70)
Yedekler: Alperen Selvi, Mert Çölgeçen, Guima, Alp Arda, Yusuf Can Esendemir
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Wesley, Dovedan (Arda İbrahim Akgün dk. 79), Tresor Doh, Ahmet Sivri (Emir Tintiş dk. 87), Göktan Gürbüz (Muhammed Mert dk. 90), Talha Ülvan, Çağtay Kurukalıp, Atakan Rıdvan Çankaya
Yedekler: Emre Bilgin, Yiğit Fidan, F. Paoletti, Barış Kalayci, Ömer Faruk Gümüş, Baran Demiroğlu, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
Gol: Göktan Gürpüz (dk. 53) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Burak Altıparmak (dk. 90+4) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Atakan Rıdvan Çankaya, Wesley, Talha Ülvan (Fatih Karagümrük), Alim Öztürk, Eysseric (Iğdır FK)