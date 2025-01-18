Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’u 2-0 mağlup etti.Maçtan dakikalar20. dakikada Teklic’in ara pasında savunma arkasına sarkan Mamba’nın, kaleci Akın ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Akın ayağıyla yaptığı müdahaleyle golü önledi.81. dakikada Orhan’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa Yumlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-086. dakikada hızlı çıkan Erzurumspor’da Koray savunmanın arkasına koşu yapan Furkan’ı gördü. Kaleci ile karşı karşıyla kalan Furkan sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-090+11 dakikada ceza sahası içinde Yakup’un eliyle oynadığı gerekçesiyle maçın hakemi Ozan Ergün, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. Paulinho’nun kullandığı penaltıda kaleci Ataberk topu çeldi.Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Seyfettin ÜnalErzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı (Yakup Kırtay dk. 90), Tonio Teklic (Özgür Sert dk. 90), Sefa Akgün (Süleyman Koç dk. 90), Guram Giorbelidze, Odise Roshi, Azubuike Okechukwu, Koray Kılınç (Salih Sarıkaya dk. 90), Streli Mamba (Furkan Özhan dk. 85)Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Gökhan Akkan, Süleyman Enes Karakaş, Toni Tasev, Ömer KaraTeknik Direktör: Hakan KutluBandırmaspor: Akın Alkan, Edson Mexer, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Hikmet Çiftçi, Dieumerci Ndongala (İbrahim Kaya dk. 64), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Cosgun Diniyev dk. 78), Rahmetullah Berişbek (Mourad Louzif dk. 75), Remi Mulumba, Marco Paixao (Paulinho dk. 74)Yedekler: Zafer Görgen, Yiğit Zorluer, Yağız Dilek, Hakan Bilgiç, Emre Batuhan Adıgüzel, Emirhan AyhanTeknik Direktör: Mustafa GürselGoller: Mustafa Yumlu (dk. 81), Furkan Özhan (dk. 86) (Erzurumspor FK)Kırmızı kart: Remi Mulumba (dk. 64) (Bandırmaspor)Sarı kartlar: Guram Giorbelidze, Koray Kılınç, Mustafa Yumlu, Özgür Sert (Erzurumspor FK)