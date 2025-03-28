Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında, Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Manisa FK’yı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Erzurumspor’un sağ taraftan Giovanni Crociata’nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Eren Tozlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
39. dakikada sağ taraftan Moryke Fofana’nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Ataberk topu kurtardı.
42. dakikada Mamadou Cissokho, Mehmet Taş’a yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
57. dakikada Oğuz’un ceza saha dışından sert vurdu defansa da çarpan top kaleci Ataberk’te kaldı.
84. dakikada Erzurumspor atağında Tonio Teklic’in ortasında arka direğe seken topa yükselen Mustafa Yumlu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Hüseyin Kıvanç, Cem Özbay
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Mehmet Taş (Furkan Özhan dk. 66), Odise Roshi, Giovanni Crociata (Gökhan Akkan dk. 90+3), Tonio Teklic (Yakup Kırtay dk. 89), Eren Tozlu, Cheikne Sylla (Koray Kılınç dk. 90+3)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Kağan Moradaoğlu, Salih Sarıkaya, Toni Tasev, İlkan Sever, Ömer Kara
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum (Oktay Gürdal dk. 82), Dino Arslanagic, Umut Erdem (Muhammed Kiprit dk. 89), Bartu Göçmen, Moryke Fofana, Oğuz Gürbulak (Ensar Akgün dk. 82), Demba Diallo (Bede Osuji dk. 82), Mamadou Cissokho, Birama Toure, Georgi Minchev (Kadir Kaan Yurdakul dk. 46)
Yedekler: Eren Karataş, Kaan Kanak, Birkan Yılmaz, Dani Ramirez, Efe Taylan Altunkara
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Gol: Mustafa Yumlu (dk. 84) (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Mamadou Cissokho (dk. 42) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Bartu Göçmen, Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Guram Giorbelidze (Erzurumspor FK)