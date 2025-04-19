Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’a 2-1 mağlup oldu.Maçtan dakikalar26. Florian Loshaj’ın köşe vuruşunda yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Dijlan Aydın’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-165. dakikada sağ taraftan atılan pasta savunma arkasına hareketlenen Emir Kaan Gültekin kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emir Kaan, bu pozisyonda topu boş pozisyondaki Gaoussou Kyassou Diarra’ya çevirdi ve bu oyuncu meşin yuvarlağı kafayla boş ağlara gönderdi. 0-272. dakikada ev sahibi takımın orta sahadan geliştirdiği atakta Cheikne Sylla’nın ceza sahasına çalımlarla yaklaşıp sert şutunda kaleci İsa topu çeldi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Furkan Özhan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-290+6. dakikada Erzurumspor FK yedek kulübesinde bulunan Koray Kılınç, itirazları sonucu kırmızı kart gördü.Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Faruk Yağlı, Oğuzhan YazırErzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay (Furkan Özhan dk. 70), Odise Roshi, Giovanni Crociata, Tonio Teklic, Eren Tozlu, Cheikne SyllaYedekler: Göktuğ Bakırbaş, Kağan Moradaoğlu, Gökhan Akkan, Batuhan Artarslan, Mehmet Taş, Salih Sarıkaya, Toni Tasev, İlkan SeverTeknik Direktör: Hakan Kutluİstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Fatih Tultak, Okan Erdoğan, David Sambissa (Modestas Vorobjovas dk. 78), Abdullah Dijlan Aydın, Kubilay Sönmez, Florian Loshaj (Şeref Özcan dk. 88), Yusuf Ali Özer, Emir Kaan Gültekin (Yiğit Fidan dk. 88), Gaoussou Kyassou Diarra (Mario Krstovski dk. 67)Yedekler: Alp Tutar, Halil Yitmez, Kerem Şen, Enver Azmi Sarialioğlu, İsa Dayaklı, Özcan ŞahanTeknik Direktör: Osman Zeki KorkmazGol: Abdullah Dijlan Aydın (dk. 26), Gaoussou Kyassou Diarra (dk. 65) (İstanbulspor), Furkan Özhan (dk. 72) (Erzurumspor FK)Kırmızı kart: Koray Kılınç (dk. 90+6) (Erzurumspor FK)Sarı kartlar: Gaoussou Kyassou Diarra, Yusuf Ali Özer, İsa Doğan, Kubilay Sönmez, Mario Krstovski (İstanbulspor), Eren Tozlu, Odise Roshi, Giovanni Crociata, Furkan Özhan, Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)