Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 1-0 mağlup etti.Maçtan dakikalar:5. dakikada Crociata’nın uzun pasında kaleci Çağlar ile karşı karşıya kalan Streli Mamba’nın şutunda top az farkla dışarı çıktı.11. dakikada Eren Tozlu’nu pasıyla buluşan Guram Giorbelidze’nin sağdan ortasında Mustafa Yumlu topu ağlara gönderdi. 1-026. dakikada Boluspor’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktasında Naby Oulare’nın kafa vuruşunu kaleci Ataberk Dadakdeniz kornere çeldi.61. dakikada ceza yayı üzerinden Berk’in sert şutunda kaleci Ataberk topu kornere çeldi.82. dakikada Azubuike Okechukwu, Jefferson’a yaptığı faul sonrası hakem Ömer Faruk Gültekin tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Oğuz Kağan Çalışır, Ferhat ÇalarErzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı (Gökhan Aktan dk. 90+1), Tonio Tekliç (Furkan Özhan dk. 71), Yakup Kırtay, Guram Giorbelidze, Odise Roshi (Celal Hanal dk. 83), Giovanni Crociata, Azubuike Okechukwu, Eren Tozlu (Koray Kılınç dk. 90), Streli Mamba (Sefa Akgün dk. 72)Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Naby Oulare, Onur Ulaş (İshak Karaoğul dk. 66), Hakan Bilgiç (Ali Ülgen dk. 66), Fethi Özer, Oğuz Kağan Güçtekin (Enes Alıç dk. 66), Berk Yıldız (İdrissa Camara dk. 77), Jefferson, Estrela (Anıl Koç dk. 85), Eren Aydın, Paul MukairuGol: Mustafa Yumlu (dk. 11) (Erzurumspor FK)Kırmızı kart: Okechukwu (dk. 82) (Erzurumspor FK)Sarı Kartlar: Azubuike Okechukwu, Giovanni Crociata, Ataberk Dadakdeniz (Erzurumspor FK), Eren Aydın (Boluspor)