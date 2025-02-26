DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu bu kez Trabzon Yarı Maratonu’nda koştu. Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 107’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonuna katılan Dadaşlar, Erzurum’un adından övgüyle bahsettirdi.Aralarında bir çok farklı meslekten ve iş dünyasından insanı barındıran DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu’nun adresi bu kez Trabzon oldu.Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 107’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonuna katılan Dadaşlar, yarı maratonda gösterdikleri başarılı performans ile alkış alırken, Erzurum’un adından bir kez daha övgüyle bahsettirdiler.Gençlik ve Spor Bakanlığı Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen maraton, Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu güzergahında 377 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu üyeleri de yarı maratonda başarıdan başarıya koştu.Her yaştan her meslekten isim varHer yaştan ve meslekten spor severlerden oluşan DSİ Palandöken Masterlar koşu grubu, haftada 3 gün antrenman yaparak güç topluyor. Öncelikleri sağlıklı yaşam olan ekip, sadece koşu ile yetinmiyor. Palandöken Masterlar koşu gurubu üyeleri, dağ yürüyüşlerine katılıyor, basketbol ve voleybol oynuyorlar. Yıllardır spor yapan master koşuculara, 40 veya 50 yaşından sonra spor hayatına başlayan yeni koşucularda kısa sürede uyum sağlıyor. Yaşım geçti artık demeden herkesi spor yapmaya davet ediyorlar.Bu kez Trabzon’da koştular23 Şubat 2025 Pazar günü, yoğun kar yağışı altında yapılan 45. Trabzon Yarı Maratonundan bir kere daha eli boş dönmeyen Palandöken Masterler Koşu Grubu, bu kez de 25 koşucu ile katılarak, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü. Hava şartları itibariyle Erzurum’u çok da aratmayan bir ortamda yapılan koşuda; Yarı maraton 70-74 yaş kategorisinde Celal Arpacık birinci oldu. Çeyrek maraton 65-69 yaş kategorisinde Atilla İnce birinci oldu. Çeyrek maraton 70-74 yaş kategorisinde Yurda Topçuoğlu ikinci, Arslan Yakup Pirimoğlu üçüncü oldu.Arıcıoğlu hemşehrilerini yalnız bırakmadıErzurumlu olan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nda hemşehrileri olan Palandöken Masterlar Koşu Grubu’nu yalnız bırakmadı. Erzurumlu sporcuları da ödüllerini takdim eden Arıcıoğlu, spor şehri olarak Trabzon’da güzel bir organizasyona imza attıklarını belirterek, "Çok önemli bir organizasyon, spor şehrine yakışır bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Trabzon’un kurtuluşu adına yapılan bir yarış. 1980 yılından beri aralıksız devam ediyor. İnşallah nice yüzyıllar bu yarış devam eder" dedi.