Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar’ın vefatı Elazığlıları hüzne boğdu.Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki Bekir Yunus Uçar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Elazığ’ın önemli kanaat önderlerinden olan Timurtaş Uçar’ın oğlu olan Bekir Yunus Uçar’ın vefatı sonrası Elazığ’dan bir çok siyasi isim, bürokrat ve vatandaşlar taziye mesajları yayımladı.