TFF Erzurum Bölge temsilciğine spor camiasının sevilen ismi Mehmet Akif Fencioğlu atandı.Türkiye Futbol Federasyonu Erzurum Bölge Temsilcisi Metin Codur’un emekli olmasının ardından bir süre vekaleten Bölge Temsilcisi olarak görev yapan Mehmet Akif Fencioğlu, Federasyon yönetimi tarafından asaleten bu göreve atandı. Mehmet Akif Fenciolu’nun bu ataması sadece Erzurum’da değil aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgesinde de büyük sevinçle karşılandı.2007 yılında TFF’de memur olarak göreve başlayan Mehmet Akif Fencioğlu, Çalışkanlığı, kulüpler ve sporcular ile olan iyi diyalogları ve gülen yüzü ile her kesimin gönlünde taht kuran bir isim. Mehmet Akif Fencioğlu, uzun yıllardır Türk futboluna yaptığı hizmetlerle tanınırken, yeni görevinden önce Bölge Müdürü Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.Spor camiasını sevince boğan bu atamanın ardından, Fencioğlu Doğu Anadolu bölgesinde futbola daha kapsamlı bir şekilde katkı sunma fırsatı yakalamış oldu. Gerek Erzurum ve gerekse bölge temsilciliğine bağlı illerdeki kulüpler ile olan yakın ilişkileri ile dikkat çeken Fencioğlu, başarılı çalışmalarının karşılığını da bu atama ile birlikte almış oldu.