TFF 3. Lig 1. Grup’un 3. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Belediye Kütahyaspor’u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Muhammed Taha Onat, Abdullah Melih Karaduman, Mehmet Tan
Muş Spor Kulübü: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, İlker Günaslan, Yusuf Yıldırım, Ebu Sıddık Çelik (Safa Ali Memnun dk. 82), Metin Yüksel (Tuğkan Kamışoğlu dk. 90+1), Cem Çelik (Kadir Torbacı dk. 46), Akın Akman, Halil Yılmaz (Ahmet Sun dk. 82), Taha Ahmet Balsu (Noyan Öz dk. 75)
Belediye Kütahya Spor: Taylan Arman, Serkan Yıldız, Şemsettin Kılıç, Mücahit Çakır, Mustafa Demirel (Eray Akar dk. 72), Onur Kolay (Gökay Iravul dk. 80), Alpay Eroğlu (Muhammed Emir Özbilen dk. 71), Mustafa Emir Akyıldız (Gökay Eser dk. 72), Arda Keser, Veysel Karani Ünal, İbrahim Zeytin (Salih Adalı dk. 80)
Goller: Efe Karaoğlu (dk. 14), Taha Ahmet Balsu (dk. 67) (Muş Spor Kulübü), Şemsettin Kılıç (dk. 36) (Belediye Kütahyaspor)
Sarı kartlar: Muhammed Fatih Yıldırım, Taha Ahmet Balsu, Noyan Öz, İlker Günaslan (Muş Spor Kulübü), Serkan Yıldız, Onur Kolay (Belediye Kütahya Spor)