TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Kuşadası Spor Kulübü’nü 1-0 mağlup etti
Hakemler: Murat Kasap, İsmail Ertunç ve Erdem Tanış
Muş Spor Kulübü: İlker Günay, Emirhan Kayalar (Halil Yılmaz dk. 64), Muhammed Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Ahmet Sun (Umut Karataş 90+3), Metin Yüksel, Tuğkan Kamışoğlu (Kadir Torbacı dk.74), İlker Günaslan, Cem Çelik (Ebu Sıddık Çelik dk. 64), Taha Ahmet Balsu (Yakup Alkan dk. 64), Yusuf Yıldırım
Kuşadası Spor Kulübü: Miraç Fatih Değirmenci, Ender Kalkan, Abdulkadir Kuzey, Abdullah Çınar (Ferhat Öztaşdelen dk. 78), Serkan Yola, Eyüp Oskan, Emir Şenocak (Mirzacan Yıldırım dk. 78), Muhammet Sait Özvardar (Hüseyin Cihan Avcu dk. 68), Yunus Emre Dursun, Muhammet Fatih Öztekin (Bilal Selamet dk. 90+4), Batuhan Özduran
Gol: Taha Ahmet Balsu (dk. 42) (Muş Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Ahmet Sun (dk. 45+2) (Muş Spor Kulübü), Muhammet Sait Özvardar (dk. 45+2), Ferhat Öztaşdelen (dk. 90+1) (Kuşadası Spor Kulübü)