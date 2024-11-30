TFF 3. Lig 1. Grup’un 13. haftasında Muş Spor, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşe Spor’u 2-0 mağlup etti
Hakemler: Veysel Karani Özkan, Berat Binbir, Cihat Sevi
Muş Spor: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, İlker Günaslan, Yusuf Yıldırım, Metin Yüksel, Tuğkan Kamışoğlu (Ebu Sıddık Çelik dk. 75), Cem Çelik (Yakup Alkan dk. 62), Ahmet Sun, Halil Yılmaz (Emirhan Kayalar dk. 62), Taha Ahmet Balsu (Kadir Torbacı dk. 80)
Ergene Velimeşe Spor: Emre Yılmaz, Burak Yıldız, Mert Er Estik, Safa Yıldırım, Vehbi Furkan Yıldırım, Mete Karahan, Akif Özerli (Yusuf Çiçek dk. 82), İbrahim Fatih Dilek, Osman Gümüş (Ramazan Taş dk. 70), Fahri Yağız Parlak (Mehmet Haşim Çoban dk. 70), Gürkan Furtun
Goller: Yusuf Yıldırım (dk. 67), Taha Ahmet Balsu (dk. 78) (Muş Spor)