Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Giresunspor’u 2-0 yendi.
Hakemler: Tolga Akbaba, Sinan Ertinğü, Mustafa Soner Yüce
Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Harun Kavaklidere (Fuat Bavuk dk. 64) , Emre Batuhan Adıgüzel, Hasan Bilal (Medeni Bingöl dk. 46), Mert Örnek (Serkan Odabaşoğlu dk. 79), Eyüp Akcan (Emre Seçgin dk. 64), Onur Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Yusuf Abdioğlu (Samed Ali Kaya dk. 46), Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara
Teknik Direktör: Serhat Gülpınar
Giresunspor: Göktan Cörüt, Ahmet Lütfi Kara, Ertuğrul Şenlikoğlu (Muhammet Turhan dk. 68) , Emircan Korkmaz (Emre Nizam dk. 46), Arda Cebeci, Arda Kılıç (Muhammed Miraç Çakıroğlu dk. 81), Barış Gün, Ahmet Küçükaydın, Mehmet Keskin, Emirhan Şahin, Furkan Kütük (Şenel Aydemir dk. 90+1)
Teknik Direktör: Adil Tozlu
Goller: Samed Ali Kaya (dk. 66), Bekir Can Kara (dk. 88) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Muhammed Ensar Çavuşoğlu, Özkan Yiğiter (Vanspor FK), Arda Kılıç, Barış Gün, Mehmet Keskin (Giresunspor)