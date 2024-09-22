TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftada Vanspor FK, konuk ettiği Elazığspor’a 2-0 mağlup oldu.
Hakemler: Can Cengiz, Çağrı Ateş, Erol Ernek
Vanspor FK: Kurtuluş Yurt, Ahmet Eren (Rıdvan Dönmez dk. 59), Harun Kavaklıdere (Devrim Taşkaya dk. 59), Fuat Bavuk, Hasan Bilal (Medeni Bingöl dk. 59), Mert Örnek, Eyüp Akcan, Onur Özcan, Yusuf Abdioğlu, Bekir Can Kara (Batuhan Kör dk. 77), Sergen Yatağan (Muhammed Ali Doğan dk. 59)
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Elazığspor: İsmet Yumakoğulları, Ercan Coşkun, Kerim Frei (Umut Uzun dk. 89), Beykan Şimşek (Melih İnan dk. 67), Yusuf Mert Tunç (Burhan Arman dk. 67), Maksut Taşkıran (Mehmet Ablay dk. 51), Hasan Ekici, Yağışhan Erdem (Burak Aydın dk. 89), Alpay Koldaş, Mikail Koçak, Berşan Yavuzay
Teknik Direktör: Bülent Yenihayat
Goller: Maksut Taşkıran (dk. 31), Yusuf Mert Tunç (dk. 48) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Onur Özcan, Muhammed Ali Doğan (Vanspor), Mehmet Ablay (Elazığspor)