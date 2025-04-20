TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Vanspor FK, evinde karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri’ni 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Melih Kurt, Baran Can Durmuş, Ardahan Işık
Vanspor: Taha Cengiz Demirtaş, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Emre Batuhan Adıgüzel (Ahmet Eren dk. 71), Medeni Bingöl, Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara, Eyüp Akcan (Erdem Seçgin dk. 61), Batuhan Kör (Hasan Bilal dk. 71), Mert Örnek (Harun Kavaklıdere dk.8), Okan Eken
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Boran Güngör, Batuhan Yılmaz, Fatih Bektaş, Miraç Yağız Altınçayır (Ulaş Şimşek dk. 82), Taha Aydınlı, Adem Doğan, Bora Aydınlık (Kubilay Akyüz dk. 71), Mehmet Soyarslan, Murat Arda Ayhan (Mutlu Güler dk. 46), Mustafa Kaçan (Bilal Budak dk. 71), Bahattin Berke Demircan (Muhammet Arda Uzun dk. 82)
Gol: Okan Eken (dk. 75) (Vanspor)
Sarı kartlar: Harun Kavaklıdere (dk. 55), Eyüp Akcan (dk. 59) (Vanspor), Taha Aydınlı (dk. 54), Mehmet Soyarslan (dk. 90+2) (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)