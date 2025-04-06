Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 30. haftada Çimentaş Elazığspor, konuk ettiği Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.
Hakemler: Alper Akarsu, Sefa Özcan, Erol Ernek
Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Muhammed Gönülaçar, Ercan Coşkun, Beykan Şimşek (Kerim dk. 58), Yağızcan Erdem (Maksut dk. 58), Alpay Koldaş, Halil İbrahim Sönmez (Yusuf Mert dk. 72), Mikail Koçak (Ali Keten dk. 84), Mehmet Ablay (Hasan dk. 84), Fuat Bavuk
Serik Belediiyespor: İbrahim Demir, Alihan Kubalas, Feyyaz Belen, Cem Ekinci, Berk İsmail Ünsal, Haluk Mustafa Tan (Erkan dk. 56), Hakan Arslan (Ahmet Gökbayrak dk. 67), Sefa Narin (Gökhan dk. 56), Enes Soy (Erhan dk. 80), Onur Karakabak, Burak Asan (Şahverdi dk. 80)
Goller: Fuat (dk. 18), Halil İbrahim (dk. 47), Kerim (dk 90) (Elazığspor), Ahmet Gökbayrak (dk. 90+6)
Sarı kartlar: Miikail (Elazığspor), Sefa, Alihan (Serik Belediyespor)