TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 1. haftasında Elazığspor, konuk ettiği Karaman FK’yı 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Enver Aydın, Tuncay Ercan, Oğuzhan Yazır
Çimentaş Elazığspor: İsmet Yumakoğulları, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Muhammet Arslantaş (Burak Aydın dk. 62), Beykan Şimşek (Burhan dk. 87), Melih İnan (Yusuf Mert dk. 78), Hasan Ekici, Yağızcan Erdem (Mehmet dk. 87), Ali Keten, Mikail Koçak, Berşan Yavuzay
Karaman FK: Mertcan Dağlı, Azad Filiz, Polat Yaldır, İlke Tankul (Muhammet Berkay (dk. 85), Süleyman Cebeci (Resul dk. 75), Hüseyin Mert Uyanıker, Sabrican Vural (Yunus dk. 68), Cihat Aktaş, Ömer Faruk Yılmaz, Özkan Taştemur, Mehmet Bağcı
Gol: Berşan (dk. 59) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Yağızcan (Elazığspor), Polat, Ömer Faruk (Karaman FK)