TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan karşılaşmada 24Erzincanspor konuğu Altayspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.24 Erzincanspor ligin ikinci yarısının ilk maçında kendi sahasında konuk ettiği Altay’ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.24Erzincanspor’un gollerini 21. dakikada Yasin Dülger, 39. dakikada Erol Akdağ ve 47. dakikada Arif Emre Eren kaydederken, Altay’ın tek golü ise 28. dakikada Özgür Özkaya’dan geldi.24Erzincanspor aldığı 3 puanla puanını 31’e çıkararak ligde 6. sırada yer aldı.Öte yandan 24 Erzincanspor’da yeniden göreve gelen teknik direktör Gökhan Ünal, ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.