Erzincan’da Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Liseler Arası Dart Turnuvasında, Tercan Anadolu Lisesi kız dart takımı birinci oldu.Geçen sene Boccede şampiyon olan Tercan Anadolu Lisesi kız takımı bu senede Liseler Arası Dart Turnuvasında birinci oldu. Tercan Anadolu Lisesi kız takımı Erzincan’ı Ordu’da düzenlenecek olan bölge müsabakalarında temsil edecek.Beden Eğitimi öğretmeni Sevval Çalık, “Okulumuzu ve ilimizi başarılı bir şekilde temsil edebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hedefimiz Ordu’dan sonra Karabük’te yapılacak olan Türkiye finallerinde yer alabilmek” dedi.