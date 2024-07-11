Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Elazığ merkez Gümüşkavak Mahallesi'nde Taşkın Koruma 2. Kısım Yapım işi kapsamında Şorşor Deresi'nde toplam 4 bin 25 metre klavuzlu beton duvarlı kanal, 21 adet brit, 5 adet köprü ve korkuluk imalatı yapımı için çalışmalar devam ediyor. Şu ana kadar bin 400 metre kanal ve 5 adet brit imalatı tamamlanırken yüzde 30 fiziki ilerleme sağlandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Elazığ merkez Gümüşkavak Mahallesi Taşkın Koruma 2. Kısım Yapım işi kapsamında Şorşor Deresi'nde toplam 4 bin 25 metre klavuzlu beton duvarlı kanal, 21 adet brit, 5 adet köprü ve korkuluk imalatı yapılacaktır. İşte şuana kadar bin 400 metre kanal ve 5 adet brit imalatını tamamlayarak yüzde 30 fiziki ilerleme sağlanmış olup çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Elazığ'ın hasretle beklediği Şorşor Deresi ıslahı işinin tamamlanması ile Elazığ il merkezi ile birlikte Akçakiraz beldesinde muhtemel taşkın zararlarına karşı önlem alınmış olunacak” dedi.