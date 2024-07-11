Çanakkale Savaşları’ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan mobil müze, Hakkari’de ziyarete açıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Hakkari eski belediye binası önüne park eden mobil müze tırı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İçinde Çanakkale savaşlarında kalma objelerin, resimlerin, fotoğrafların, Çanakkale askeri heykeli ile videoların gösterildiği ekranların bulunduğu müze, iki gün boyunca Hakkari’de ziyaretçilerini ağırlayacak. Mobil müze tırında vatandaşlar 7 vitrinden oluşan tarihi eserleri savaş eserlerini görme fırsatı bulacak. Çanakkale müze tırı Türkiye’deki turlarına devam edecek.