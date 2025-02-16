U16 ve U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası ile Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’ne katılan sporcularımız madalya ile döndü.9-15 Şubat 2025 tarihleri arasında Estonya’nın Tallinn kentinde yapılan U16 ve U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 M Havalı Tüfek U-18 Trio Kadınlar kategorisinde ülkemizi temsil eden milli sporcularımız Elif Berfin Altun, Asya Yılmaz ve Rana Gözübüyük Bronz Madalyanın sahibi oldu.Gürcistan’da düzenlenen 2025 EYOF’ta (Avrupa Gençlik Olimpik Festivali), kısa kulvar sürat pateni 2000 metre bayrak yarışı finalinde mücadele eden Derya Karadağ, Nisa Nur Fidan, Berat Efe Dal ve Yusuf Miraç Uludağ’dan oluşan milli takımımız ise, 2:55.823’lük toplam derecesiyle bronz madalya kazandı.