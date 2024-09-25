SOCAR Türkiye, Iğdır Futbol Kulübü’nün 2024-2025 sezonunda resmi maçlarda giyeceği formaların göğüs sponsoru oldu.Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine, SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz, kulüp yöneticileri ve Iğdır FK futbolcuları katıldı. Yapılan anlaşmaya göre Iğdır Futbol Kulübü tüm resmi maçlarında, formasında SOCAR logosunu taşıyacak.İmza töreninde konuşan SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, “Türkiye’nin değerli futbol kulüplerinden Iğdır Futbol Kulübü’nün çok güzel bir etkinliği için bir aradayız. Bu güzel iş birliğini duyurmaktan ben de büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. 2024-2025 sezonunda Iğdır Futbol Kulübü’nün bundan sonraki tüm resmi müsabakalarında SOCAR logomuzun kulübün göğsünde bulunmasından biz de büyük bir gurur duyuyoruz. Bu hem dostluğumuzun bir nişanesi olacak hem de spora verdiğimiz önemin bir göstergesi olacaktır. Azerbaycan ve Türkiye bunu anlatmama gerek yok. Bir parçanın simgeleşmiş hali, vücut bulmuş halidir. Bu anlamda da böyle bir sponsorluğu Iğdır Futbol Kulübü ile birlikte yaşamış olmak da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu ülkede yabancı değiliz. Aynı zamanda SOCAR olarak Türkiye’nin en büyük entegre sanayisiyiz, holdingiyiz. Ticari ve iş faaliyetlerimizin yanı sıra sosyal projeler, kültürel faaliyetler ve spor ile de topluma katkılar sağlamayı kendimize bir borç biliyoruz. Bu toplumun bir parçası olarak kendimize bunu borç biliyoruz. Sporu desteklemek özellikle Iğdır gibi tarihi ve kültürel önemi olan bir şehirde bunu yapmak bize dediğim gibi tekrar söylüyorum ayrı bir heyecan veriyor. İnanıyorum ki Iğdır Futbol Kulübü göğsünde SOCAR logosu kalbinde ise Azerbaycan- Türkiye kardeşliği ile sahaya çıkacak ve her zaman başarılı olacak. Sadece 1. Lig’de değil Süper Lig’de ve daha da önemlisi bayrağımızı dalgalandıracak Avrupa arenasında Iğdırspor’u görmekten büyük mutluluk duyacağız başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz de, “İki devlet tek millet olduğumuz Azerbaycan’ın milli değeri olan SOCAR şirketinin yetkililerini Iğdır‘da ağırlamaktan çok mutluluk duyuyorum. Ayrıca şehrimizin takımı Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü’nün formasında öz şirketimiz olan SOCAR’ın ismini görmekten gurur duyacağım. Bu anlamlı ve özel günü yaşamamızda emeği olan başta Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev‘e minnet ve şükranlarımı Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi dostum, kardeşim Reşat Memmedov’a, Elchin Ibadov’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sponsorluk sözleşmemizin Iğdır Sporumuz ve Iğdır’ımız için hayırlı olmasını diliyorum tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Konuşmaların sonunda sponsorluk imzaları atıldı. Başkan Alagöz tarafından Elchin Ibadov’a Iğdır Futbol Kulübü forması hediye edildi.