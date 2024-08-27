Ardahan’ı Bölgesel Amatör Liginde temsil eden Serhat Ardahanspor’un yeni başkanı Üzeyir Engin ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Faruk Demir’i makamında ziyaret etti.Kulüp Başkanı Engin ve yönetim kurulu üyeleri Başkanı Faruk Demir’i ziyaret ederek kendilerine sunduğu destekten ötürü teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Faruk Demir de, yaptığı açıklamada;“Serhat Ardahanspor’un yeni başkanı olan iş insanı Sn. Üzeyir Engin ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Tüm imkânlarımızla her zaman sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz” dedi.