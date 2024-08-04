Sarıkamış’ta sabah Kuran kursuna giden çocuklar, daha sonra yaz spor okullarına gelerek, çeşitli branşlarda spor eğitimlerine katılıyor.Sarıkamış Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü’nün ortaklaşa hayata geçirdiği projeyle çocuklar, hem Kuran kurslarına gidiyor, hem de spor yapıyor.2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, yaz aylarında çocukların tatillerini verimli bir şekilde spor yaparak geçirmeleri amacıyla Sarıkamış’ta düzenlenen yaz spor okullarında 600 çocuk çeşitli spor dallarında eğitim alıyor.Sarıkamış Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü antrenörleri nezaretinde atletizm, basketbol, badminton, boks, cimnastik, futbol, tenis, masa tenisi, özel sporcular, voleybol ve yüzme gibi branşlarda çocuklara eğitim veriliyor.Yaz Spor Okullarına yoğun ilgi olduğunu ifade eden İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ali Koçak, "Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak Yaz Spor Okulları açmış bulunmaktayız. Çeşitli branşlarda faaliyetler yapıyoruz başta futbol olmak üzere atletizm, tekerlekli kayak, özel sporcular, voleybol ve cimnastik gibi birçok branşta etkinliğimiz var. Çalışmalarımız tam hızıyla devam ediyor. Ayrıca Gençlik Merkezi bünyesinde de diğer eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Halk oyunları, müzik çalışması, gitar, resim, İngilizce kursu, dini değerler gibi etkinliklerimizde devam etmektedir" dedi."Önce Kuran kursu, sonra spor"Koçak, "Sabah önce Kuran kurslarına gidiyor çocuklarımız, Kuran kursları bittikten sonra futbol sahasına, spor salonlarına çocuklarımızı alıyoruz. Toplam 600 öğrenci kurslara katılım sağlıyor" diye konuştu.Ali Koçak, Sarıkamış Kaymakamlığı ve belediye başkanlığına çocuklara antrenmanlarda giymek üzere yaptırdıkları spor malzemeleri için teşekkür etti.Sarıkamış Yaz Spor Okulları’nda, tüm branşlarda hafta içi her gün, eğitim veriliyor. Spor okullarında yaklaşık 600 çocuk eğitim alıyor. Sarıkamış’ta spor okullarına olan yoğun ilgi ise dikkat çekiyor.