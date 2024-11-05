15. Uluslararası Kemer Bocce Turnuvası Raffa, Volo ve Petank kategorilerinde Antalya’da düzenlendi. Elazığ’ı temsil etmek üzere turnuvaya katılan sporculardan 2 Türkiye Şampiyonluğu geldi.Şampiyona sonrasında sporcular ve antrenörleri Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren’i ziyaret etti. Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu tarafından Kemer Bahri Tanrıkulu spor salonunda yapılan turnuvaya 20 ülkeden 60 sporcu katılım sağladığı müsabakada Elazığ takımları sporcularından Beyza Yıldırım, Pelin Filiz ve Muhammet Yıldız şampiyonu oldu. Antalya’nın Kemer Bahri Tanrıkulu spor salonu ve Kemer bocce sahasında düzenlenen 15. Uluslararası Kemer Bocce Turnuvasına 20 ülkeden 60 sporcu katılım sağladı. Elazığ’ı Antalya’da temsil eden takımlardan Petank disiplininde sporcularımızdan Beyza Yıldırım ve Pelin Filiz Çift Kadınlar kategorisinde 1. olarak milli takıma katılmaya hak kazanırken, üçlü takım kategorisinde de Muhammet Yıldız 1. oldu. Şampiyona sonrasında başarılarından ötürü Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren sporcuları ve antrenörlerini davet ederek çeşitli hediyeler verip, makamında ağırladı.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, yaptığı açıklamada, ’’Antalya ilinde 20 ülkeden 60 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 15. Uluslararası Kemer Bocce Turnuvasında Elazığlı sporcularımız 2 ayrı kategoride 2 ayrı Türkiye şampiyonluğu elde ettiler. Böylesine büyük bir turnuvayı ülkemiz de düzenlemenin verdiği mutlulukla beraber ilimize gelen başarıların mutluluğunu da yaşadık. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak birçok branşa verdiğimiz değeri bocceye de veriyoruz ve inanıyoruz ki ilimiz adına bu branşta daha güzel başarılara imza atacağız. İlimizi temsilen turnuvaya katılan sporcularımızdan, Beyza Yıldırım ve Pelin Filiz Türkiye 1.’si olurken aynı zamanda milli takıma katılmaya hak kazanmıştır ve aynı zamanda üçlü takım kategorisinde Muhammet Yıldız 1. olmuştur. Elde etmiş oldukları bu başarılardan ötürü kendilerini ve antrenörlerini tebrik ediyor, ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz’’ dedi.