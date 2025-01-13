Elazığ Gençlik Spor Kulübü, Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası Yarışmalarında 3 altın madalya kazanarak büyük başarı elde etti.Balıkesir’de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası Yarışmalarında Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcuları 3 altın madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcularından Huzeyfe Berat Gecekuşu 50, 100 ve 200 metre su üstü stillerinde Türkiye Şampiyonu olarak 3 altın madalya, yine Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcularından Zümra Avcı ise 50 metre su üstü stilinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, şehrimizde düzenlenen ve katıldığımız tüm organizasyonlarda Elazığ’ın adını en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Son olarak, Balıkesir’de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası Yarışmalarında, Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımız Huzeyfe Berat Gecekuşu ve Zümra Avcı, şampiyonluklar kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Ayrıca antrenörlerimiz Mehmet Münir Tan ve Meltem Karaca’nın bu başarıda büyük bir emekleri sonucudur. Bu başarı, Elazığ’ın spor altyapısına verdiğimiz önemin ve yetenekli gençlerimizin çalışmalarının bir meyvesidir. Aynı zamanda şehrimizde gerçekleştirilen organizasyonlarla, Elazığ’ın kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak, turizmine katkı sağlamak ve ülke çapında bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Elazığ’ın gururu olan sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.